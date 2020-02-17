التربية: نسعى لشمول تلاميذ المراحل الابتدائية ببرنامج

2020/02/17 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

شارك وفد وزاري من وزارة التربية، الإثنين (17 شباط 2020)، في اعمال الورشة الخاصة لمناقشة نتائج المرحلة الأولى للمشروع الوطني "للتغذية المدرسية"، الذي انطلق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والمديريات العامة المشمولة بالمشروع الوطني.

وذكرت التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك، وجهت وفداً من الوزارة، للمشاركة في اعمال الورشة الخاصة لمناقشة نتائج المرحلة الأولى للمشروع الوطني "للتغذية المدرسية".

وأوضحت الوزارة، إن "المشروع شمل أكثر من ٣٣٠ ألف تلميذ تم تقسيمهم على احدى عشرة مديرية عامة، معتمدين في اختيارهم على أفقر قضاء في المحافظة وبحسب احصائيات وزارة التخطيط العراقية".





يشار إلى ان وزارة التربية تسعى جاهدة وفق خطة اعدتها مع البرنامج التغذية العالمي وبدعم من الحكومة العراقية على شمول العام القادم مليون تلميذ، وتطمح خلال ثلاث سنوات المقبلة ان يشمل البرنامج جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية في المديريات كافة.

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين (17 شباط 2020)، باغلاق معبر ’’حاج عمران’’ الحدودي بين إقليم كردستان وإيران بسبب كثافة الثلوج.

وقال مراسلنا، إن معبر حاج عمران الحدودي مع إيران تم إغلاقه، بسبب تساقط

بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن المحكمة الإدارية أنقضت قرار مجلس محافظة بابل المنحل، وأعادت وسام اصلان الجبوري لمنصب النائب الأول لمحافظ بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الإدارية أنقضت قر

بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة الداخلية، على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين "شهداء".

وحصلت (بغداد اليوم)، على أسماء الوجبة الأولى من رجال الشرطة، اللذين تم إعادة صياغة قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بوفاتهم واعتبارهم مستشهدين.

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