حشد الأنبار يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل تنفيذ ثلاث عمليات إنزال جوي شمالي نهر الفرات

2020/02/17 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي اليوم الاثنين، عن قيام قوة امنية بثلاثة عمليات انزال جوي استهدفت مناطق شمالي نهر الفرات بحثا عن مطلوبين .وقال العبيدي، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “قوة امنية من قيادة فرقة المشاة السابعة وبالتعاون والتنسيق مع قيادة طيران الجيش نفذت ثلاثة عمليات انزال […]

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