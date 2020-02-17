2020/02/17 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منحها الضوء الأخضر لنادي برشلونة للتعاقد مع بديل للمصاب الفرنسي عثمان ديمبلي.وبعد أن حصل البارسا، اليوم الاثنين، على إذن التوقيع مع لاعب جديد، فإن أمام إدارته مهلة 15 يوما فقط لإجراء هذا التوقيع.وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية عن مهاجم برشلونة الجديد الذي تسعى الإدارة للتعاقد معه في الأيام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يحصل على موافقة رسمية للتعاقد مع بديل لديمبلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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