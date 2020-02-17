لافروف يؤكد تأييد بلاده لإنشاء آلية أمن جماعي في الخليج

2020/02/17 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن بلاده تؤيد إحداث آلية أمن جماعي في منطقة الخليج.

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