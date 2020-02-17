2020/02/17 | 14:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الاثنين، ارسال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اسماء وزراء مرشحين لكابينته الوزارية لها .واكد البدري في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ان الهيئة لم تتسلم من علاوي اية قائمة باسماء وزرائه لغاية الان “.وكانت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اعلنت عن ارسال رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية الى هيئة المساءلة والعدالة لتدقيقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المساءلة تنفي تسلمها اسماء كابينة علاوي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المساءلة تنفي تسلمها اسماء كابينة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).