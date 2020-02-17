الشيخ جمال الضاري: إخراج القوات الأجنبية من الاراضي العراقية هو مطلب وطني ولكن يجب ان يتم بظروف صحيحة

2020/02/17 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، إن القوات الأميركية موجودة في العراق نتيجة الاتفاقية الأمنية التي وقعت في زمن نوري المالكي.وأكد أن إخراج القوات الأجنبية من الاراضي العراقية هو مطلب وطني ولكن يجب ان يتم … Readmore

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