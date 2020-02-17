2020/02/17 | 14:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة سانا الرسمية للحكومة السورية، أن وحدة من قوات الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المختصة، عثرت على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين في مزارع العب في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.وتم اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة مزارع العب جنوب شرق مدينة دوما بالغوطة الشرقية لجثامين مدنيين وعسكريين بينهم إمرأة، مكبلي الأيدي أعدمتهم المجموعات الإرهابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يعثر على مقبرة تضم 70 شخصاً في الغوطة الشرقية قرب دمشق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يعثر على مقبرة تضم 70 شخصاً في الغوطة الشرقية قرب دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يعثر على مقبرة تضم 70 شخصاً في الغوطة الشرقية قرب دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).