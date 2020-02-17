ديوان محافظة الأنبار لـ”العهد نيوز”: وجود مخالفات بترويج معاملات المتنفذين من الأحزاب

2020/02/17 | 14:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اقر عضو اللجنة الرقابية في ديوان محافظة الانبار حامد الذيابي، الاحد، وجود مخالفات قانونية في آلية ترويج معاملات المتنفذين من الأحزاب السياسية.وقال الذيابي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “هنالك إجراءات غير قانونية ترتكبها البعض من الدوائر الحكومية في آلية ترويج معاملات المتنفذين من الاحزاب السياسية مستغلين نفوذهم في الضغط على […]

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