2020/02/17 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي بين بــاردو وقرطاج صراع في تونس اليوم ، لا أحد بإمكانه انكار ذلك ، طيلة سنوات كان هذا في عداد المـــحرمات ، فمع بورقيبة وبن على كان لقصر قرطاج الكلمة العليا والأمر الحاسم وما عد ا ذلك فواصل ، فالقــصبة تابعة وباردو خادمة .
ويعود للانتفاضة فضل الفصل بين تلك القصور وبالتالي السلطات ، وإن ظاهريا على الأقل ، بما يذكر بحلم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، حتى أن تلك القصور أصبحت تتنافس......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - الحرب بين قرطاج وباردو هل تقع ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويعود للانتفاضة فضل الفصل بين تلك القصور وبالتالي السلطات ، وإن ظاهريا على الأقل ، بما يذكر بحلم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، حتى أن تلك القصور أصبحت تتنافس......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - الحرب بين قرطاج وباردو هل تقع ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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