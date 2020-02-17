فريد العليبي - الحرب بين قرطاج وباردو هل تقع ؟

2020/02/17 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي بين بــاردو وقرطاج صراع في تونس اليوم ، لا أحد بإمكانه انكار ذلك ، طيلة سنوات كان هذا في عداد المـــحرمات ، فمع بورقيبة وبن على كان لقصر قرطاج الكلمة العليا والأمر الحاسم وما عد ا ذلك فواصل ، فالقــصبة تابعة وباردو خادمة .ويعود للانتفاضة فضل الفصل بين تلك القصور وبالتالي السلطات ، وإن ظاهريا على الأقل ، بما يذكر بحلم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، حتى أن تلك القصور أصبحت تتنافس......

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