2020/02/17 | 14:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاثنين، ان الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا على البقاء في ساحات الاعتصامات.

وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس"، قائلاً "ايها الثائرون السلميون المطالبون بالوطن..



تحيةً لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني".

وأضاف ان "تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم اصرارا وستنزع اخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع آخر أقنعة السلطة العاجزة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع آخر أقنعة السلطة العاجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).