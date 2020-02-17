2020/02/17 | 14:32 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



تكليف الطيار دريد يحيى جاسم بمهام مدير سلطة الطيران ال

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بالوثيقة..



تكليف الطيار دريد يحيى جاسم بمهام مدير سلطة الطيران المدني

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