روسيا تعلن اصابة احد مواطنيها على متن السفينة اليابانية الموبوءة

2020/02/17 | 14:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، اصابة مواطنة روسية بعدوى فيروس كورونا، أثناء سفرها على متن إحدى السفن السياحية في اليابان.

ونقل موقع "تاس" الاخباري عن السفارة الروسية لدى اليابان قولها إن "مواطنة روسية أصيب بعدوى كورونا على متن سفينة سياحية في اليابان، وسيتم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج".

وقالت السفارة في بيان "خلال عمليات الفحص الطبي التي أجرتها الهيئات اليابانية على جميع ركاب السفينة للتحقق من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، تم اكتشاف إصابة مواطنة روسية بهذا الفيروس، وفي المستقبل القريب سيتم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج".

وأشار الموقع إلى أن الأطباء اليابانيين كانوا قد اكتشفوا قبل اليوم 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة المذكورة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة عليها إلى 454 حالة.

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