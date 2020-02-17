البصرة تستعد لتوزيع 5 آلاف قطعة ارض سكنية غدا الثلاثاء

2020/02/17 | 14:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية بلديات البصرة، اليوم الاثنين، توزيع خمسة آلاف قطعة ارض سكنية يوم غد الثلاثاء لشرائح مختلفة من المواطنين والموظفين.

وقال مدير البلديات هيثم علي، في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "الاراضي ستكون في قضاء شط العرب وستجرى القرعة في ديوان محافظة البصرة وستشمل، دائرة الرقابة المالية، ومديريات نقل الطاقة الكهربائية، والاستخبارات، والزراعة، وهيئة استثمار البصرة، و12 دائرة اخرى".

واشار الى انه "سيتم توزيع خمسة الالف قطعة ارض للمواطنين خلال الفترة المقبلة ممن قدمو على استمارة ديوان المحافظة".

واضاف "مع اجراء قرعة يوم غد، ستكون البصرة قد وزعت خلال عامي 2019 و2020 قرابة 13 الف قطعة ارض"، مبينا ان "الحكومة المحلية تعمل على اكمال افراز مساحات تابعة لوزارة المالية ستكون للمتقدمين مؤخرا على موقع ديوان المحافظة".

وبين علي ان "سعر المتر المربع 250 دينار ستكون معفية من الرسوم مقابل الخدمات كبنى تحتية لهذه الاراضي حسب قرار 419 كما تم تحديد مساحات القطع لمركز المحافظة 200 متر مربع والقضاء 250 متر اما الناحية فستكون مساحتها 300 متر مربع تتراوح اسعارها ما بين 60 الف دينار الى 80 الف وبين مدير البلديات ان حكومة البصرة المحلية ستتكفل بإحالة بأنشاء البنى التحتية بالمجان".

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