الكناني :علاوي سيرسل اسماء كابيته وبرنامجه لرؤساء الكتل اليوم

2020/02/17 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، عن عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تسليم برنامجه الحكومي واسماء الوزراء الى رؤساء الكتل السياسية لدراستها، مبينا ان علاوي عازم تقديم كابينته قبل نهاية الاسبوع الجاري.

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