نائبة بالفتح: البرلمان سيمتنع عن التصويت لحكومة غير مكتملة

2020/02/17 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذرت النائبة عن تحالف الفتح ليلى الحبوبي، الاثنين، من وقوع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في نفس الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة أن تقديم كابينة وزارية غير مكتملة لن تنال ثقة البرلمان.

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