2020/02/17 | 14:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوركيس أكمل المخاطبات الخاصة بتأمين مباراة ودية لمنتخبنا الوطني أمام الأردن في 25 آذار المقبل بالدوحة وذلك بعد موافقة كاتانيتش

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