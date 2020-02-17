البورصة تعاود الارتفاع في الجلسة الثانية

2020/02/17 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.20% في الجلسة الثانية لهذا الأسبوع.

شهدت الجلسة تداول 147,9 مليون سهم بقيمة 147,9 مليون دينار

ارتفعت فيها سبعة أسهم تقدمها الخليج للتأمين بـ2.86% وأسهم الموصل لمدن الالعاب بـ2.56%.

فيما أنخفضت ستة أسهم تقدمها أسهم المنتجات الزراعية بـ6.36% وأسهم المصرف الوطني بـ4.41%.

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