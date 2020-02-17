كدخدائي: الحكومة ستسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من المرشحين للانتخابات التشريعية

2020/02/17 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، أن الحكومة ستسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من المرشحين للانتخابات التشريعية الإيرانية.

وقال كدخدائي في تصريح، إن الهيئة الحكومية المنظمة لقوانين البرلمان ستتفادى أخطاء الانتخابات الماضية والتي أثارت انتقادات كثيرة، لكن ذلك سيبقى مثل ذر الرماد في أعين الرأي العام الإيراني والدولي، مشيرا الى ان الأحداث الجارية في المشهد السياسي الإيراني تثبت أن هناك إرادة لإنشاء برلمان محافظ تماماً يتفق إلى أقصى حد مع سياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما لفت الى استبعاد السياسيين البارزين علي مطهري ومحمود صادقي المعروفين بانتقادهما من حين لآخر لبعض المؤسسات القريبة من خامنئي.

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