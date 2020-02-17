مستشار رئيس الوزراء: المباشرة بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية بانتظار إقرار قانون الموازنة

2020/02/17 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن المباشرة بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية بانتظار إقرار قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي.

وقال صالح، إن الاتفاقية العراقية الصينية مرنة جداً وتتحمل أن تكون عقود شراكة أو استثمار أو مقاولات لتنفيذ المشاريع الأساسية للبنى التحتية في البلد، فضلاً عن أنها تستمر لمدة عشرين سنة، بما من شأنه أن ينعكس على الواقع الاقتصادي بصورة إيجابية، مبينا ان كسب عامل الوقت يعدُّ عنصراً مهماً لتحقيق التنمية في العراق.

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