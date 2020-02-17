الدواعش الجدد… عبيد الزعامات

2020/02/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حامد سرداح في منتصف القرن التاسع عشر سجلت الولايات المتحدة الامريكية العديد من الحركات للتخلص من العبودية وتحرير العبيد من مالكيهم، واحدة منها كانت تقودها الناشطة هاريت تابمان الملقبة...أكمل القراءة ←

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