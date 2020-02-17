لا .. لابتزاز رئيس الوزراء المكلف

2020/02/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر , قال رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي ( إنّنا اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر كابينة وزارية مستقلّة من...أكمل القراءة ←

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