انجاز محمد علاوي التأريخي!

2020/02/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي لله در الذي قال: وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ….فالحمل الثقيل ينادى به الجمل اما الارانب فقد عجزت عن...أكمل القراءة ←

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