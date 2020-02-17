عبدالمهدي يطلب من واشنطن التريث بنشر منظومة “باتريوت” الصاروخية في العراق ويلقي بالكرة في ملعب علاوي (فيديو)

2020/02/17 | 14:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: لا يزال جدل انسحاب القوات الأميركية من العراق مستمرا، فبعد مقتل سليماني والمهندس بغارة أميركية قرب مطار بغداد وتصويت البرلمان على خروج القوات الأجنبية من العراق إلى جانب القصف الإيراني لقاعدتي عين الأسد وحرير في الأنبار وأربيل، واشنطن قررت … Readmore

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