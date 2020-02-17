مصدر امني لـ”العهد نيوز” اعتقال مجموعة إرهابية خططت لضرب مناطق غرب الأنبار

2020/02/17 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم الاثنين، بان القوات الامنية القت القبض على مجموعة ارهابية تخطط القيام بعمليات اجرامية تستهدف القوات الامنية والمدنيين في الانبار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على مجموعة ارهابية مكونه من ثلاثة ارهابيين في مناطق مختلفة […]

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