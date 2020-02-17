2020/02/17 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..التوجيه العقائدي تكثف دوراتها العقائدية لإعداد المقاتلين ورفع روحهم المعنوية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



التوجيه العقائدي تكثف دوراتها العقائدية لإعداد المقاتلين ورفع روحهم المعنوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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