2020/02/17 | 14:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء.. الداخلية توافق على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين “شهداء”. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الداخلية توافق على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين “شهداء”.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الداخلية توافق على اعتبار منتسبي شرطة الديوانية المتوفين “شهداء”.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).