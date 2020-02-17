علاوي يكمل تسمية 16 وزيرا في حكومته

2020/02/17 | 14:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر سياسية بأن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اكمل تسمية 16 وزيرا في حكومته، مشيرة الى انه قد يدير الوزارات التي هي من حصة الكرد بالوكالة.وذكرت المصادر في […]

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