2020/02/17 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد الليوم-بغداد

رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الإثنين (17 شباط، 2020) إن المطالبين ببقاء القوات الأمريكية "يلهثون" وراء الدولار لتعزيز مناصبهم، على حد تعبيرهم.

وقال سالم، في بيان، أن "المطالبين ببقاء القوات الامريكية عليهم ان يحترموا دماء الشهداء وسيادة العراق وكفاهم عمالة لان امريكا لم تلتزم يوما مع عميل او حليف".

وأضاف ان "هؤلاء اللاهثين وراء الدولار الامريكي والذين يحلمون لمستقبل يعزز عروشهم ومناصبهم معولين على امريكا فهم واهمين"، مبينا أن "امريكا تنظر الى مصالحها فقط ولم يكن في قاموسها سوى القتل والدمار والفتن".

وكان مجلس النواب، قد صوت، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الإثنين (17 شباط 2020)، ان الكرد لن يرضوا بأقل من ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي.

وقال باجلان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حصة الكرد لن تق

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن سائرون، علي غلام اللامي، اليوم الإثنين (17 شباط، 2020) عن اجتماع مرتقب اليوم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين وتقديم سيرهم الذاتية.

وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين قدو، الاثنين (17 شباط 2020)، عن وجود عجز يصل الى 10 تريليون دينار في رواتب الموظفين في موازنة 2020، فيما أشارت إلى أن تفعيل منح الطلبة مرهون بوجود التخصيصات المالية.

وقال عضو اللجنة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حسن سالم: المطالبون ببقاء القوات الأمريكية ’’يلهثون’’ وراء الدولار لتعزيز مناصبهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حسن سالم: المطالبون ببقاء القوات الأمريكية ’’يلهثون’’ وراء الدولار لتعزيز مناصبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).