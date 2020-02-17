النزاهة تعلن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها في الشهر الماضي وأقيامها

2020/02/17 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين (17 شباط 2020)، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها، مشيرة إلى تنفيذها (41) عملية ضبطٍ في بغداد والمحافظات خلال شهر كانون الثاني الماضي.





وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرياتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفذت (41) عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (44,000,000,000) مليار دينار، مبينة أن أبرزها عملية ضبط بدالة لاسلكية في مديرية اتصالات وبريد البصرة تم شراؤها بأكثر من (14,000,000,000) مليار دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2012، وبقيت متروكة في مخازن بريد البصرة، بالرغم من تسلُّم الشركة المُجهِّزة لمستحقاتها المالية كافة، وضبط الأوليات الخاصة بشراء (64) خزاناً (تنكراً) بمبلغ (14,000,000,000) مليار دينار لمديرية ماء نينوى.

وأضافت الدائرة إن من بين العمليات ضبط أكثر من (6,000,000,000) مليارات دينار خاصة بالإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى المنحل التي تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) مودعة في مصرف أهلي خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية، إضافة إلى ضبط مستندات صرفٍ وصكوك شراء (63) جهازاً طبياً لمستشفيات دائرة صحة المثنى بمبلغ (2,453,000,000) ملياري دينار، وضبط كتب صادرة عن مرور صلاح الدين بخصوص صحة صدور سنوياتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ غير رسميةٍ ومخالفةٍ للقانون.

وبيَّـنت أن مديرية تحقيق البصرة نفذت ( 15) عملية ضبطت خلالها (12) متهماً، فيما نفذت مديرية تحقيق نينوى (8) عمليات ضبطت خلالها (16) متهماً من مجموع العمليات البالغ عددها (41) عملية، لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط (41) متهماً.

بغداد اليوم-بغداد

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الإثنين (17 شباط، 2020) أن استمرار الاعتداءات بحق المتظاهرين سينزع آخر الأقنعة عن وجه السلطة، على حد تعبيره.

وقال علاوي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "ايها الثائرون السلميون المطالبين با

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت، ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الاثنين (17 شباط 2020)، بياناً بشأن استخدام ’’أسلحة الصيد’’ ضد المتظاهرين، فيما شجبت استخدام تلك الأسلحة ضد المتظاهرين.

وذكرت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين (17 شباط 2020)، ان الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

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