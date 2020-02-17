2020/02/17 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، عن اكمال خطوات كبرى في اطار انجاز مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما كشف عن ابرز تطورات مشروع ميناء الفاو ونفق الحرير.وقال لعيبي، إن “مشروع القطار المعلق الذي انجزت تصاميمه محافظة بغداد، هناك تنسيق عالي ومهم وخطوات عملية لغرض ادراجه ضمن الخطة الاستثمارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن اكمال “خطوات كبرى” لانجاز قطار بغداد المعلق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن اكمال “خطوات كبرى” لانجاز قطار بغداد المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).