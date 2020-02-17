مصرع شخص ونفوق 30 رأس غنم بحادث مروع جنوبي العراق

2020/02/17 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه بحادث تصادم عجلة بمجموعة من المواشي جنوبي العراق.وابلغ مصدر محلي شفق نيوز، ان عجلة اصطدمت ظهر اليوم بمجموعة من المواشي وقطعت بهم الطريق الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار.واضاف ان الحادث اسفر عن مصرع شخص ونفوق 30 رأس غنم.

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