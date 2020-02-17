المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة تبحث الإجراءات الصحية في ميناء أم قصر منعاً لانتقال فايروس كورونا

2020/02/17 | 14:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: بحث مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي مع مدير ميناء ام قصر الإجراءات التي تقوم بها سلطات النقل و الصحية في الميناء.وذكر التميمي في بيان انه تفقد مع الكادر المختص بملف الصحة والبيئة موقع … Readmore

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