بتهمة “الإبادة الجماعية”.. محامون عراقيون يحركون دعوى قضائية ضد عبدالمهدي

2020/02/17 | 15:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبدالمهدي احتمال المثول أمام محكمةٍ دولية بتهم ارتكاب “جرائم إبادة” بحق المتظاهرين، وفق دعاوى تقدم بها محامون عراقيون فضلاً عن إياد […]

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