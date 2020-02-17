الديمقراطي الكردستاني: الكرد سيكون لهم 3 وزارات في كابينة محمد توفيق علاوي

2020/02/17 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد سيكون لهم ثلاث وزارات في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم في تصريح، إن الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين سيكون لهما تمثيل في حكومة علاوي، إضافة الى باقي الأحزاب الكردية الأخرى التي لديها استحقاقات في الحكومة، مشيرا الى ترشيح خمس شخصيات لثلاث وزارات ليتسنى لعلاوي اختيار شخصية واحدة من بينهم للوزارات المعنية.

وأضاف عبد الكريم أن المباحثات مازالت جارية بشأن اختيار الوزراء من بين المرشحين، ومن المؤمل ان يقدم علاوي كابينته الوزارية خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة لمجلس النواب من أجل التصويت عليها.

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