قائد عمليات البصرة يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت النفطية في المحافظة

2020/02/17 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات البصرة الفريق قاسم نزال، اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية في المحافظة.

وقال نزال في تصريح، إن الحقول والمنشآت النفطية في محافظة البصرة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأحد أهم الموارد التي تحظى باهتمام القوات الأمنية، مبينا أن قيادة عمليات البصرة اتخذت عدة إجراءات أمنية مستقبلية سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة والمدراء الأمنيين في الشركات النفطية، فيما لفت الى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقوي وتعزز الجوانب الأمنية للمنشآت النفطية.

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