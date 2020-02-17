أربيل تنتظر مواجهة حاسمة بين القيثارة والوحدة الاماراتي اليوم.. تعرف على تشكيلة نادي الشرطة

2020/02/17 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل، عصر اليوم الاثنين، مواجهة صعبة بين نادي الشرطة وضيفه نادي الوحدة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.وقال مدرب نادي الشرطة، أليكساندر إليتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن “المباراة السابقة امام الاستقلال كانت صعبة، كون الفريق الإيراني […]

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