المالكي يؤكد أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات والتمهيد لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/02/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين (17 شباط 2020)، أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحدي...





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