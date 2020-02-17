بالصورة.. وفاة صبي نتيجة تعرضه للغرق في نهر دجلة بميسان

2020/02/17 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي، في محافظة ميسان، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن صبياً توفي بعد تعرضه للغرق في نهر دجل...





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