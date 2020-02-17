2020/02/17 | 15:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن بناء معسكر لنقل نساء واطفال “الدواعش” قرب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن بناء معسكر لنقل نساء واطفال “الدواعش” قرب الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن بناء معسكر لنقل نساء واطفال “الدواعش” قرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).