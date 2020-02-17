العبايجي لـ

2020/02/17 | 15:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت النائب السابق ، عضو الحركة الوطنية المدنية ، شروق العبايجي ان" الطعن بشرف المرأة المنتفضة من قبل بعض الأحزاب الدينية ومن يدعي التدين إنما هو أسلوب المفلسين الكاذبين لتشويه صورة الثورة ".وقالت العبايجي في تصريح لـ " گلگامش برس" ان الأحزاب الدينية التي تستخدم الدين وسيلة للحفاظ على سلطتها ومصالحها تغطي باسم الدين كل ماتقوم به لكي تضلل الجماهير عن الحقيقة "، مبينة " عندما انتفض الشعب ضد الأحزاب ومن اساء استخدام السلطة وسحبوا شرعية الطبقة السياسية لان الشعب مصدر السلطات وهو من سحب شرعيته من الطبقة السياسية ".وأشارت الى ان الأحزاب الاسلامية ومن يدعون التدين بدأوا باستخدام كافة الوسائل لتشويه الثورة وتشويه الفئات الجماهيرية بأساليب رخيصة معروفة تضع قضية المرأة وتحاول الإساءة لها وتستغل القيم العرفية التي تهتم بالشرف والسمعة فتطعن بها ، مؤكدة ان " الطعن بالمرأة المنتفضة لم يمسها فقط وإنما هي محاولة للطعن بالشباب أنفسهم وروجت للكثير من الإشاعات الكاذبة وروجت بعض الحالات الشاذة التي لا تنتمي الى الانتفاضة وهو أسلوب معروف وبأس ويدل على الإفلاس السياسي منقطع النظير ".واضافت ان" هذه الادعاءات والأكاذيب مارستها بعض القوى السياسية والنتيجة أعلنت الأحزاب فشلها وإفلاسها وهذا يعطي رسالة بان نهايته قريبة جدا ، موضحة ان" الشعب العراقي اثبت مدنيته وتحضره واثبت تلاحمه الوطني ولا تؤثر به تلك الأساليب المفلسة ".

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