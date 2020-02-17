في ظاهرة غريبة جدا في المغرب .. محكمة تعيد زوجا الى بيته وزوجته بالقوة !!

2020/02/17 | 15:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ألزمت محكمة في مراكش رجلا فارق بيت الزوجية لمدة طويلة بالرجوع إليه مع التنفيذ العاجل ودفع "المصاريف القضائية".

ووصفت وسائل إعلام مغربية الحادثة بأنها "سابقة من نوعها" في البلاد، مشيرة إلى ان الحكم صدر في جلسة علنية عقدتها المحكمة الابتدائية بمراكش.

وجاء في حيثيات الحكم القضائي "أ...

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