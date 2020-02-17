2020/02/17 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليسا تحيى حفلا غنائيا بالعراق بمناسبة عيد نوروز..الشهر المقبل

(المستقلة) – منى شعلان/ تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائى ، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، في دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل ، بمناسبة عيد نوروز، ومن المقرر أن تقدم الفنانة اللبنانية ، باقة متنوعة من أجمل أغانيها.

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