اللواء هيثم شغاتي يلتقي قيادات وناشطي الوازعية ويبشرهم بحزمة من المشاريع التنموية

2020/02/17 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى اللواء الركن هيثم شغاتي وزير الدفاع الاسبق والقائد البارز في جبهة الساحل الغربي صباح اليوم الاثنين بثلة من الاعيان والناشطين والقيادات المحلية في مديرية الوازعية، جنوبي غرب محافظة تعز.وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بجميع الحاضرين مثمنا لهم حضورهم ومؤكدا لهم على واحدية القضية والمصير المشترك مشددا على أواصر الاخوة ووشائج القربى.وبشر الجميع […]

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