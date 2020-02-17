حسن سالم: المطالبون ببقاء القوات الأمريكية عليهم أن يحترموا دماء الشهداء

2020/02/17 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد النائب حسن سالم ان المطالبين ببقاء القوات الامريكية عليهم ان يحترموا دماء الشهداء وسيادة العراق وكفاهم عمالة لان امريكا لم تلتزم يوما مع عميل او حليف وقال سالم، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “هؤلاء اللاهثين وراء الدولار الامريكي والذين يحلمون لمستقبل يعزز عروشهم ومناصبهم معولين على امريكا […]

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