عبدالمهدي يرسل 70 طناً من المساعدات للصين وزوجة اللاعب الاسباني فابريغاس اللبنانية الأصل تعلّق: شو هيدا يا عمي!

2020/02/17 | 15:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وجهت زوجة لاعب كرة القدم الاسباني الشهير سيسك فابريغاس، انتقادا ساخرا للحكومة العراقية اثر قرار رئيسها عادل عبدالمهدي 70 طناً من المساعدات الى الصين، لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.وغردت اللبنانية دانييلا سمعان، عبر حسابها على “تويتر” أمس السبت، 15 … Readmore

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