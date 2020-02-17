نجم الجبوري يدعو الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اكمال الاجراءات اللازمة باستلام القرض التركي الخاص باعمار نينوى

2020/02/17 | 15:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن اطلاق القرض التركي والشروع باعمار مدينة الموصل بالاتفاق مع مسؤولين اتراك بعد ان انتهى من بحث ملف القرض التركي والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي اشترطت تركيا تخصيص 50 بالمئة منه للموصل”.… Readmore

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