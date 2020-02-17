الهند ترسل إمدادات طبية الى الصين لمحاربة كورونا

2020/02/17 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الهند، اليوم الاثنين، إرسال إمدادات طبية إلى الصين بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا.

وقالت السفارة الهندية، في بيان أن "الطائرة التي ستنقل الإمدادات الطبية ستحمل في طريقها للعودة مواطنين هنود من مدينة ووهان الصينية إلى بلادهم".

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