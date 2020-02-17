كتلة سائرون تحدد 3 شروط للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/17 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة سائرون النيابية عن ثلاثة مطالب من أجل التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ومنحها الثقة داخل مجلس النواب.

وقال عضو الكتلة علي سعدون في تصريح، إن شروط سائرون تتمثل بعدم فرض اي اسم من قبل أية جهة سياسية، ويكون ضمن الاسماء التي تقدم للبرلمان، والشرط الثاني أن يتعهد علاوي خلال تقديم الاسماء بتهدئة الشارع العراقي وتلبية مطالب المتظاهرين والقضاء على الفساد، وأخيرا الدعوة للانتخابات المبكرة بوقت مبكر.

وأكد سعدون أن سائرون لم يقدم ولم يفرض على علاوي مرشحين لحكومته الجديدة ولم يتدخل في اختياراته.

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