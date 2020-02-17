2020/02/17 | 15:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع جسر الزبير لأغراض الصيانة اعتباراً من 28 شباط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جسر الزبير لأغراض الصيانة اعتباراً من 28 شباط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جسر الزبير لأغراض الصيانة اعتباراً من 28 شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).