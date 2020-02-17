تعرف على تشكيلة الشرطة للقاء الوحدة الإماراتي اليوم

2020/02/17 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الكادر التدريبي لنادي الشرطة، اليوم الاثنين، عن تشكيلة الفريق لمواجهة الوحدة الإماراتي.

وسيكون في حراسة المرمى احمد باسل الذي اختير حارس الجولة الماضية في دوري ابطال اسيا.

وخط الدفاع كل من وليد سالم وفيصل جاسم وعلي فائز وحسام كاظم

وفي خط الوسط محمد مزهر وسعد عبد الامير ونبيل صباح ومازن فياض

اما خط الهجوم فسيكون كل من علي يوسف وعلاء عبد الزهرة

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